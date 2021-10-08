Сотрудники «Гулагу.нет» установили личность еще одного истязателя заключенных
Телеграм-канал Gulagu.net сообщает, что этого человека зовут Сергей Линкевич. По данным правозащитников, начальник больницы Павел Гаценко (был уволен после обнародования видео изнасилования заключенных) устроил его на должность «завхоза хирургическим отделением»
Сотрудники организации «Гулагу.нет» (Gulagu.net) после просмотра новых файлов из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН пыток заключенных установили личность еще одного сотрудника, который участвовал в истязаниях арестантов в саратовской туберкулезной больнице ФСИН.
Телеграм-канал Gulagu.net сообщает, что этого человека зовут Сергей Линкевич. По данным правозащитников, начальник больницы Павел Гаценко (был уволен после обнародования видео изнасилования заключенных) устроил его на должность «завхоза хирургическим отделением». Также установлены данные двух его помощников — Александр и Дмитрий Крайновы, которые были трудоустроены в качестве «санитаров ОТБ-1».
Напомним, что после публикации записей с жуткими кадрами издевательств нал заключенными в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области в отставку ушел начальник регионального ведомства Алексей Федотов. Позже стало известно об увольнении директора больницы Павла Гаценко и еще трех сотрудников учреждения Сергея Салова, Антона Бочкова и Сергея Мальцева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над заключенными и превышения должностных полномочий сотрудниками ФСИН.