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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
08 октября 2021, 10:10

Россияне с 2024 года смогут оформлять пособия и льготы в дистанционном формате

В России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий можно будет получить дистанционно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к указанному сроку в онлайн будет переведено около 200 различных государственных услуг

Россияне с 2024 года смогут оформлять пособия и льготы в дистанционном формате
Фото: profiz.ru

В России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий можно будет получить дистанционно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к указанному сроку в онлайн будет переведено около 200 различных государственных услуг.

Чиновник отметил, что благодаря переходу на онлайн-формат государственные учреждения смогут равномерно распределить время на обработку запросов граждан и отвечать на них «в оптимальные сроки». При этом традиционный (очный) формат получения государственных услуг сохранится.

По данным РИА Новости, изначально планировалось перевести все социально значимые госуслуги в онлайн к 1 января 2023 года, однако теперь срок сдвинулся до 2024 года.

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