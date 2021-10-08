08 октября 2021, 10:10
Россияне с 2024 года смогут оформлять пособия и льготы в дистанционном формате
В России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий можно будет получить дистанционно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к указанному сроку в онлайн будет переведено около 200 различных государственных услуг
Фото: profiz.ru
В России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий можно будет получить дистанционно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к указанному сроку в онлайн будет переведено около 200 различных государственных услуг.
Чиновник отметил, что благодаря переходу на онлайн-формат государственные учреждения смогут равномерно распределить время на обработку запросов граждан и отвечать на них «в оптимальные сроки». При этом традиционный (очный) формат получения государственных услуг сохранится.
По данным РИА Новости, изначально планировалось перевести все социально значимые госуслуги в онлайн к 1 января 2023 года, однако теперь срок сдвинулся до 2024 года.