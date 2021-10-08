08 октября 2021, 08:06
В Оренбургской области число умерших из-за суррогатного алкоголя выросло до 14 человек
В администрации региона сообщили, что 14 человек в результате отравления контрафактной продукции скончались, два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, а еще двое лечатся дома под наблюдением медиков
Фото: ia41.ru
В Оренбургской области число погибших после употребления суррогатного алкоголя выросло до 11 человек.
В администрации региона агентству ТАСС сообщили, что 14 человек в результате отравления контрафактной продукции скончались, восемь человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, а еще двое лечатся дома под наблюдением медиков.
Эксперты обнаружили в крови всех погибших метанол. Причем его концентрация оказалась в несколько раз выше смертельной для человека дозы.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Местные власти предостерегли граждан от употребления алкогольной продукции сомнительного качества.