Приставы принудительно взыщут в Twitter и Facebook штрафы за невыполнение требований Роскомнадзора
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена принудительно взыскать с Twitter штрафы на сумму более 8,9 млн рублей, которые были назначены социальной сети за отказ удалять противоправный контент по требованию Роскомнадзора
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена принудительно взыскать с Twitter штрафы на сумму более 8,9 млн рублей, которые были назначены социальной сети за отказ удалять противоправный контент по требованию Роскомнадзора.
Представитель ФССП сообщил агентству ТАСС, что процедура взыскания долга по штрафам назначена согласно трем решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее компания Twitter была признана виновной в «отказе удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ».
Принудительное взыскание штрафов также ждет компанию Facebook, которая не воспользовалась судебной отсрочкой. Напомним, что эта ранее соцсеть суммарно была оштрафована на 26 млн рублей за отказ удалить противоправный контент.