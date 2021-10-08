Связанные с российскими властями хакеры украли информацию о санкциях США против РФ
Хакеры, предположительно связанные с российской разведкой, в ходе кибератаки на американские правительственные ведомства в 2020 году, получили доступ к информации контрразведки и санкционной политике Вашингтона в отношении Москвы
Хакеры, предположительно связанные с российской разведкой, в ходе кибератаки на американские правительственные ведомства в 2020 году, получили доступ к информации контрразведки и санкционной политике Вашингтона в отношении Москвы.
Источник Reuters в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая проводит расследование, сообщил, что в результате атаки хакеры получили данные контрразведки в отношении России. В США эту утечку расценили как худшую из всех потерь.
Эксперты полагают, что хакеры искали сведения об антироссийских санкциях в цифровых файлах правительства США.
Кроме того, связанные с российской разведкой хакеры получили доступ к данным о мерах властей США по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Речь идет о масштабной кибератаке, которой в декабре 2020 года подверглись серверы Минфина США, Госдепартамента, Министерства торговли и энергетики и Министерства внутренней безопасности США.
В Microsoft тогда заявили, что у них есть доказательства того, что к этой хакерской атаке причастна российская разведка. В Москве обвинения в свой адрес категорически отвергли.