Совет Федерации отказался проверять информацию об офшорах семьи сенатора Олега Ткача
Совет Федерации не планирует проводить проверку в отношении сенатора Олега Ткача, который вместе с супругой фигурирует в расследовании международного консорциума журналистов «Досье Пандоры» (Pandora papers)
Совет Федерации не планирует проводить проверку в отношении сенатора Олега Ткача, который вместе с супругой фигурирует в расследовании международного консорциума журналистов «Досье Пандоры» (Pandora papers). В верхней палате парламента не увидели овода для реагирования, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
В Совфеде заявили, что будут проверять декларацию сенатора только если к ним поступят официальные запросы, а журналистское расследование не является поводом для внутреннего расследования.
Так, член комиссии по регламенту и организации парламентской деятельности, а также комитета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами, Екатерина Алтабаева заявила, что «комиссия не нашла компрометирующей информации, раз Ткач является действующим сенатором».
Сенатор Владимир Полетаев также заявил, что если «человек работает, то значит, все нормально».
В расследовании, которое опубликовали «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов), сообщалось, что сенатор Олег Ткач («Единая Россия») может иметь отношение к трем офшорам. Это компании Prosveshcheniye Holdings Limited (место регистрации Кипр), DPK Investment Fund (Каймановы острова) и Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова).
Журналисты выяснили, что в 2010 году Олег Ткач вместе с Владимиром Узуном стали протекторами DPK Discretionary Trust, который через DPK Investment Fund владел Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. После того, как в 2013 году в России были введены ограничения для чиновников на владение иностранными активами, сенатора в управлении офшорами заменила супруга Наталья.