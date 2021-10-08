08 октября 2021, 03:11
Мосгорсуд оставил в силе решение о признании «Медузы» инагентом
Московский городской суд отклонил жалобу редакции «Медузы» (признана инагентом) на решение Замоскворецкого суда, который оказался исключать издание из реестра иностранных агентов
Фото: topnewsrussia.ru
Московский городской суд отклонил жалобу редакции «Медузы» (признана инагентом) на решение Замоскворецкого суда, который оказался исключать издание из реестра иностранных агентов.
Таким образом, решение суда первой инстанции осталось в силе, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы редакции.
Напомним, что иностранным агентом «Медузу» объявили в апреле 2021 года. Редакция обжаловала данное решение, однако Замоскворецкий суд признал включение издание в реестр инагентов законным, хотя Министерство юстиции не смогло приобщить к делу документы, подтверждающие иностранный источник финансирования издания.