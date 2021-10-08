ЕС пригрозил России новыми санкциями из-за поддержки Александра Лукашенко
Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, в которой говорится об угрозе новых санкций против России, если руководство страны будет продолжать поддерживать режим Александра Лукашенко
Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, в которой говорится об угрозе новых санкций против России, если руководство страны будет продолжать поддерживать режим Александра Лукашенко.
Резолюцию поддержали 506 депутатов. Против проголосовали только 29. Еще 139 парламентариев воздержались.
«ЕС должен четко дать понять, что, если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, то Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении России», - говорится в тесте резолюции, которую цитирует «Дождь» (включен в реестр иностранных агентов).
Какие именно санкции могут грозить России за поддержку Александра Лукашенко, не сообщается.
Кроме того, депутаты Европарламента раскритиковали недавние переговоры президента России Владимира Путин и президента Беларуси Александра Лукашенко по созданию «Союзного государства». В Европе это расценивают как нарушение суверенитета Беларуси.