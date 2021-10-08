Бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову отправили в СИЗО
Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшей замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которая проходит по делу о хищении миллионов рублей из бюджета
Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшей замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которая проходит по делу о хищении миллионов рублей из бюджета. Суд заключил ее под стражу на два месяца.
Марина Ракова не признала свою вину в мошенничестве, а также опровергла сведения о том, что она якобы пыталась скрыться от следствия.
Согласно материалам дела, в 2017 году Марина Ракова, занимая должность гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила в организацию своего мужа Артура Стеценко. Последний исправно получал зарплату, но в фонде фактически не работал. Ущерб по этому эпизоду составил 9 млн рублей. Стеценко днем ранее был отправлен в СИЗО на два месяца.
Марину Ракову также обвиняют в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 50 млн рублей.