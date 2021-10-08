ЕСПЧ с 2015 года присудил 3,5 млн евро компенсаций россиянам за пытки в колониях и СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 2015 года присудил российским заявителям 3,5 млн евро по делам о пытках, бесчеловечных и унижающих достоинство человека условиях в исправительных колониях
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 2015 года присудил российским заявителям 3,5 млн евро по делам о пытках, бесчеловечных и унижающих достоинство человека условиях в исправительных колониях.
Аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» подсчитали сумму компенсаций россиянам по решениям ЕСПЧ, вынесенным в период с 2015 по 2020 год. В частности, анализировались постановления Страсбургского суда по статье 3 Европейской конвенции по делам, связанным с нарушениями в пенитенциарных учреждениях системы ФСИН, сообщает РБК.
Самые крупные суммы компенсаций ЕСПЧ присудил в пользу россиян, которые жаловались на условия содержания в следственных изоляторах и колониях Нижегородской (696,7 тысяч евро) и Костромской областей (419,7 тысяч евро), в Петербурге и Ленобласти (368 тысяч евро), Забайкалья (270,5 тысяч евро) и Свердловской области (211,3 тысяч евро).
В ближайшее время количество жалоб на пытки и издевательства в учреждениях ФСИН в Европейский суд по правам человека может увеличиться. Правозащитный проект «Гулагу.нет» начал публиковать записи пыток из секретного архива силовиков, который им передал бывший заключенный-программист.
По факту опубликованных видео уголовные дела возбуждены в Саратовской области и Белгородской области. Кроме того, в Саратовской области в отставку отправлены начальник УФСИН и должностные лица ведомственной больницы, где пытали заключенных, а в Белгороде заявление об увольнении написал мэр Юрий Галдун.