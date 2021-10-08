За последние 20 лет из России навсегда уехали 4-5 миллионов граждан
Россию с 2000 по 2020 годы покинули навсегда от 4 до 5 миллионов граждан. Об этом сообщается в совместном исследовании издания «Такие дела» и независимых исследователей
Россию с 2000 по 2020 годы покинули навсегда от 4 до 5 миллионов граждан. Об этом сообщается в совместном исследовании издания «Такие дела» и независимых исследователей.
Исследование основано на данных Росстата и западных стран, куда россияне переезжают на постоянное место жительства. Журналисты отмечают, что статистика Запада об эмиграции россиян в 6-10 раз превышает статистику Росстата.
Согласно исследованию, с 2000 по 2020 год половина россиян уехали жить в страны СНГ, а остальные - в страны дальнего зарубежья. Чаще всего россияне уезжают за границу ради собственной безопасности, из желания получить новый опыт или недовольства политической ситуацией в родной стране.
Примечательно, что в период с 2006 по 2011 годы темпы эмиграции значительно снизились по сравнению с началом нулевых. За это время на ПМЖ за границу уехали от 96 086 до 132 817 человек. С 2016 года эмиграция, напротив, ускорилась – из страны стали уезжать от 276 672 до 309 199 человек ежегодно.
Больше половины эмигрантов – это россияне в возрасте 30-40 лет. 92% из них имеют высшее образование.