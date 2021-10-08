В Татарстане с 11 октября вводятся QR-коды для посещения ресторанов, ТЦ и фитнес-залов
С понедельника для посещения ресторанов и торговых центров необходимо будет предоставить QR-код, который могут получить привитые и переболевшие коронавирусом граждане
Власти Татарстана с 11 октября ужесточают антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
С понедельника для посещения ресторанов и торговых центров необходимо будет предоставить QR-код, который могут получить привитые и переболевшие коронавирусом граждане.
В администрации региона сообщили, что QR-код также придется показывать при посещении бассейнов, фитнес-центров, магазинов с площадью торгового зала свыше 400 кв.м.
Без QR-кода можно посещать театры, кинозалы, спортивные и культурные мероприятия, однако их заполняемость не должна превышать 50% помещения. Гостиницам также разрешается заполнять номера только наполовину. 100%-я заполняемость номерного фонда возможна только при условии вакцинации всех сотрудников отеля от COVID-19.
Для людей старше 65 лет, которые не сделали прививку от коронавируса и не болели, вводится обязательный режим самоизоляции.