Бывшего инструктора Дмитрия Медведева по лыжам обвинили в крупном мошенничестве
Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Дмитрия Новикова по обвинению в мошенничестве. Новиков является владельцем компании «Росинжиниринг», которая строила все олимпийские объекты «Газпрома» в Сочи
Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Дмитрия Новикова по обвинению в мошенничестве. Новиков является владельцем компании «Росинжиниринг», которая строила все олимпийские объекты «Газпрома» в Сочи.
Дмитрий Новиков проходит обвиняемым по делу, возбужденному по статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере». Второй фигурант – начальник Дубровской ТЭЦ Максим Горелов.
Согласно версии следствия, в 2016 году Максим Горелов, занимавший на тот период должность гендиректора ООО «Северо-Запад инжиниринг», вступил в сговор с Дмитрием Новиковым, который был «фактическим владельцем» компании, с целью хищения средств. В результате сговора фирма заключила договор стоимостью 800 млн рублей на обслуживание системы водоснабжения во Всеволожском районе Ленобласти, но не выполнила своих обязательств.
По данным источника Forbes, Дмитрий Новиков в январе 2008 года учил экс-премьера Дмитрия Медведева кататься на горных лыжах в Красной Поляне. В марте того же года Медведев стал президентом, а его инструктор по лыжам занялся бизнесом. Более того, его фирма «Росинжиниринга» стала генеральным подрядчиком всех олимпийских объектов «Газпрома» в Сочи.