Мэр Белгорода подал в отставку из-за видеозаписи издевательств над заключенными
Мэр Белгорода Юрий Галдун ушел в отставку на фоне сообщений о том, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в местной колонии
Мэр Белгорода Юрий Галдун ушел в отставку на фоне сообщений о том, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в местной колонии.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Юрий Галдун подтвердил, что его отставка связана с расследованием дела о пытках в исправительном учреждении.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь уточнил, что вопрос об отставке мэра рассмотрят депутаты городской думы на внеочередном заседании, которое состоится 13 октября.
Напомним, что видеозаписи издевательств над заключенными были обнародованы правозащитным проектом «Гулагу.нет», который заполучил секретный архив ФСБ и ФСИН. В Саратовской области после публикации чудовищных издевательств над заключенными в местной тюремной больнице в отставку отправили главу регионального УФСИН, начальника больницы и еще несколько должностных лиц.