07 октября 2021, 17:08
Экс-главе ГУ МВД по Калмыкии предложили купить должность губернатора Камчатки за 4 млн долларов
Бывшему руководителю ГУ МВД по республике Калмыкия Тимофею Сасыкову предложили за 4 млн долларов купить должность губернатора Чукотки. С таким предложением к бывшему силовику обратились трое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ
Фото: dnevniki.ykt.ru
Бывшему руководителю ГУ МВД по республике Калмыкия Тимофею Сасыкову предложили за 4 млн долларов купить должность губернатора Чукотки. С таким предложением к бывшему силовику обратились трое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Тимофей Сасыков согласился купить должность губернатора, после чего обратился к реальным сотрудникам ФСБ. В итоге мошенников задержали с поличным при передаче им первого транша в размере миллиона долларов.
Встреча покупателя и продавцов должности состоялась недалеко от здания ФСБ России на Лубянке в Москве.