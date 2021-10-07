В Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже задержали россиянина
В Болгарии спецслужбы задержали гражданина России и двух граждан Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Все трое задержанных работали на заводе «Арсенал» в городе Казанлык
В Болгарии спецслужбы задержали гражданина России и двух граждан Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Все трое задержанных работали на заводе «Арсенал» в городе Казанлык.
В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже с завода «Арсенал» некоторых продуктов и связанных с ними документов. Руководство предприятия заявило, что в документах содержится чрезвычайно важная информация, которая представляет интерес для их конкурентов.
Силовики задержали по подозрению в краже двух граждан Литвы и одного россиянина. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября, но после его окончания на работу не вышли. 5 октября подозреваемых задержали на болгарско-греческом пограничном пропуске Кулата. При обыске в их автомобилях были обнаружены пропавшие с завода документы и предметы.