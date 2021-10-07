В Оренбургской области девять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя
Пятеро погибших проживали в Домбаровском районе области, а остальные четверо – в Ясненском городском округе. Погибшим было от 36до 73 лет. Всем поставлен предварительный диагноз «Токсическое действие этанола»
В Оренбургской области девять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».
Пятеро погибших проживали в Домбаровском районе области, а остальные четверо – в Ясненском городском округе. Погибшим было от 36до 73 лет. Всем поставлен предварительный диагноз «Токсическое действие этанола».
В настоящее время следователи устанавливают место сбыта опасного для жизни алкоголя.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что муниципальным властям необходимо в срочном порядке информировать граждан о запрете на приобретение и употребление контрафактного алкоголя.