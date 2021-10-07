В Госдуме предложили заменить «несправедливый» транспортный налог топливным сбором
Транспортный налог поступает в бюджет того региона, в котором зарегистрировано транспортное средство. При этом водитель может уехать в другой регион и «портить экологию там»
Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал действующий в России транспортный налог несправедливым и предложил заменить его топливным сбором.
В беседе с Ura.ru парламентарий отметил, что транспортный налог поступает в бюджет того региона, в котором зарегистрировано транспортное средство. При этом водитель может уехать в другой регион и «портить экологию там».
Другое дело, когда водитель заправляет автомобиль в конкретном регионе, там же ездит и оставляет дополнительный сбор при покупке топлива. «Это будет справедливо», - отметил депутат.
Кроме того, многие россияне используют автомобили только в теплое время года для поездок за город. В остальные месяцы транспортные средства не используются, но размер транспортного налога от этого меньше не становится.