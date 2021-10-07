07 октября 2021, 15:05
Нобелевскую премию по литературе вручили писателю Абдулразаку Гурне за романы о беженцах
Нобелевский комитет отметил работы Абдулразака Гурне за «бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами»
Фото: rusnewstoday-24.ru
Нобелевскую премию по литературе 2021 года присудили писателю Абдулразаку Гурне, который является автором романов «Рай», «Дезертирство» и «У моря».
Нобелевский комитет отметил работы Абдулразака Гурне за «бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».
Писатель родился на Занзибаре в 1948 году, а в настоящее время проживает в Великобритании. Его романы неоднократно входили в шорт-листы Букеровской премии.
Напомним, что в 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.