07 октября 2021, 14:41
СКР предъявил официальное обвинение в госизмене основателю Group-IB
Бизнесмена обвиняют «в выдаче сведений, составляющих государственную тайну». В чем конкретно состоит вина Ильи Сачкова, не сообщается, так как материалы его дела были засекречены
Фото: vm.ru
Следственный комитет предъявил официальное обвинение в государственной измене основателю международной компании по борьбе с киберпреступностю Group-IB Илье Сачкову, сообщает «Интерфакс».
Бизнесмена обвиняют «в выдаче сведений, составляющих государственную тайну». В чем конкретно состоит вина Ильи Сачкова, не сообщается, так как материалы его дела были засекречены.
Напомним, что днем ранее мать Ильи Сачкова написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой лично разобраться в деле ее сына. Людмила Сачкова заявила, что Илья всегда был патриотом своей страны и никогда бы не предал родину. Женщина считает, что ее сын просто «кому-то очень мешал».