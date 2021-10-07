Петербургского блогера приговорили к обязательным работам из-за фейкового видео о вакцинации
В Санкт-Петербурге суд приговорил к 200 часам обязательных работ видеоблогера Антона Мысливца, который опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube видеоролик с ложной информацией о вакцине против коронавирусной инфекции
Фото: Instagram.com/aleksandr_ganin
В Санкт-Петербурге суд приговорил к 200 часам обязательных работ видеоблогера Антона Мысливца, который опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube видеоролик с ложной информацией о вакцине против коронавирусной инфекции.
Блогер утверждал, что вакцины против COVID-19 были разработаны с целью сокращения численности населения планеты, а их применение приводит к смерти людей через 6-12 месяцев после прививки. Речь идет о ролике под названием «Мир после вируса. Планета после обнуления».
Антона Мысливца признали виновным в распространении фейковой информации о коронавирусе. Сам блогер признал вину.