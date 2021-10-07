Близкая подруга главы Росгвардии открыла фирму по легализации мигрантов
Дина Цилевич, которую СМИ называют близкой подругой главы Росгвардии Виктора Золотова, учредила новую фирму. Речь идет об ООО «Южный», основным видом деятельности которого указано «предоставление прочих персональных услуг»
Дина Цилевич, которую СМИ называют близкой подругой главы Росгвардии Виктора Золотова, учредила новую фирму. Речь идет об ООО «Южный», основным видом деятельности которого указано «предоставление прочих персональных услуг».
Партнерами Дины Цилевич по этому проекту стали Кирилл Резлер, Елена Демина и Елена Буянова. Все трое они являются учредителями еще нескольких фирм, в том числе «БалтикСервис», которые занимаются легализацией мигрантов в Санкт-Петербурге. Фирмы оказывают гастарбайтерам помощь в получении патентов на работу, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Дина Цилевич упоминалась в одном из расследований «Проекта» (издание включено в реестр иностранных агентов). По данным издания, эту женщину связывают близкие отношения с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Кроме того, у Цилевич есть сын с отчеством «Викторович», хотя в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют. Сама она утверждает, что Золотова она не знает.
В расследовании также сообщалось, что с 2002 по 2009 год Дина Цилевич стала владелицей недвижимости в Санкт-Петербурге общей стоимостью около 400 млн рублей.