Власти планируют потратить на выборы президента в 2024 году рекордные 33 млрд рублей
Российское правительство выступило с инициативой увеличить расходы государственной казны на проведение выборов президента в 2024 году. Расходы предлагается увеличить до 33 млрд рублей
Российское правительство выступило с инициативой увеличить расходы государственной казны на проведение выборов президента в 2024 году. Расходы предлагается увеличить до 33 млрд рублей.
Отметим, что в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы на подготовку и проведение президентских выборов 2024 года было заложено 19,8 млрд рублей. В проекте бюджета на 2022-2024 годы указано, что расходы на проведение выборов главы государства вырастут до 33,2 млрд рублей.
Если проект федерального бюджета будет утвержден в нынешнем виде, то выборы президента 2024 года станут самыми дорогими выборами в истории России.
Рост расходов на проведение выборов эксперты связывают с планами властей расширить географию применения дистанционного электронного голосования на всю страну. Напомним, что на выборах в Госдуму 2021 года проголосовать онлайн могли жители только семи российских регионов.