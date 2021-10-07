Адвокат Навального сообщил об отсутствии следственных действий по всем уголовным делам против политика
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил об отсутствии каких-либо следственный действий по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении оппозиционера
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил об отсутствии каких-либо следственный действий по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении оппозиционера. По словам защитника, политика даже ни разу не допросили ни по одному из этих дел.
Напомним, что в феврале 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправили в колонию на 2,5 года.
В настоящее время в отношении оппозиционера было возбуждено еще четыре уголовных дела; о создании и руководстве экстремистским сообществом; мошенничестве во время финансирования избирательной кампании политика в 2013 году; о мошенничестве с деньгами жертвователей Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в реестр инагентов и признана экстремистской) и по факту отмывания денег в ФБК (так называемое «дело ФБК»).
«Дело ФБК» было возбуждено еще в 2019 году, однако следствие по нему так и не было закончено. В деле нет обвиняемых, а следственные действия по нему практически не проводятся.