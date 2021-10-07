07 октября 2021, 12:29
В России за сутки выявили 27 550 новых случаев заражения COVID-19
Кроме того, вторые сутки подряд в стране фиксируется более 900 смертей от COVID-19. Вчера оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщил о смерти 929 ковидных пациентов, а сегодня – о кончине 924 человек
Фото: progorodnsk.ru
В России за минувшие сутки выявили 27 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель является максимальным с 31 декабря 2020 года.
Кроме того, вторые сутки подряд в стране фиксируется более 900 смертей от COVID-19. Вчера оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщил о смерти 929 ковидных пациентов, а сегодня – о кончине 924 человек.
В Москве по данным на утро 7 октября выявлено 5 404 новых случаев заражения.