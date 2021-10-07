Алексей Навальный стал лауреатом премии M100 Media Award за вклад в развитие свободы слова
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии по делу «Ив Роше», стал лауреатом германской премии M100 Media Award. Политика наградили за вклад в развитие свободы слова, борьбу за права человека и защиту демократии
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии по делу «Ив Роше», стал лауреатом германской премии M100 Media Award. Политика наградили за вклад в развитие свободы слова, борьбу за права человека и защиту демократии.
Награду вместо Алексея Навального получил его соратник Леонид Волков, проживающий за границей.
Лауреатами премии M100 Media Award в разное время становились французский журнал Charlie Hebdo, основатель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер, украинский политик Виталий Кличко и гендиректор телеканала «Дождь» (включен в реестр иностранных агентов) Наталья Синдеева.
Ранее Алексей Навальный получил премию Женевского форума по правам человека и демократии, премию фонда Бориса Немцова и польскую премию «Рыцарь свободы».