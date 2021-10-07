Вирусологи предупредили об опасности распространения в мире Киасанурской лихорадки
Российские вирусологи предупредили об опасности распространения тяжелой лихорадки, вызванной вирусом Киасанурской лесной болезни, которая началась в Индии и Китае
Российские вирусологи предупредили об опасности распространения тяжелой лихорадки, вызванной вирусом Киасанурской лесной болезни, которая началась в Индии и Китае.
Руководитель отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев сообщил «Интерфаксу», что летальность у этого вируса «приличная». «Институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», - сообщил Локтев.
Пока случаи заражения вирусом Киасанурской лихорадки зафиксированы только в Индии и Китае, однако за этой болезнью сейчас следит весь мир. Природным очагом вируса специалисты называют обезьян и клещей.
Что касается России, то пока в стране был зарегистрирован только один случай заражения вирусом Киасанурской лихорадки. Однако лечение пациента заняло целых три месяца, из которых один месяц он провел в реанимации.