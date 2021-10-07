7 октября истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Заказчика так и не нашли
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Следователи так и не установили личности заказчиков убийства, а последние не понесли наказание за содеянное
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Следователи так и не установили личности заказчиков убийства, а последние не понесли наказание за содеянное.
Согласно российскому законодательству, гражданин освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет. Анна Политковская была убита ровно 15 лет, напоминает «Новая газета», в которой работала погибшая.
В редакции заявили, что намерены добиваться возобновления следствия по делу об убийстве журналистки, пока заказчик не будет привлечен к ответственности.
Журналистка Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. В 2014 году Московский городской суд приговорил к пожизенному заключению Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, который признали исполнителем и организатором убийства журналистки соответственно.
В 2018 году Европейский суд по правам человека признал российское расследование убийства Анны Политковской неэффективным.