Россияне массово жалуются в ФАС на повышение тарифов на вывоз мусора
В российских регионах после массовых жалоб граждан выявлены существенные завышения тарифов на вывоз мусора. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)
В российских регионах после массовых жалоб граждан выявлены существенные завышения тарифов на вывоз мусора. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Антимонопольщики по итогам проверки рекомендовали двум компаниям-операторам в Ульяновской области снизить тарифы на вывоз отходов на 75 и 32 процента до ноября 2021 года.
В ведомстве сообщили «Известиям», что в Курганской области и Красноярском крае «мусорные» операторы уже снизили тарифы для населения на 2,6%. В 2020 году тарифы по обращению с ТКО были сокращены в Краснодарском крае, Псковской области, Красноярском крае, Нижегородской и Белгородских областях. Размер снижения составил от 4 до 28 процентов.
Проверки в отношении компаний, которые занимаются вывозом и утилизацией отходов, продолжаются в связи с многочисленными жалобами граждан на рост тарифов.