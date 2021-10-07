«Солдатские матери Петербурга» прекратят оказывать помощь военнослужащим из-за приказа ФСБ
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщила о прекращении работы с военнослужащими из-за некоторых пунктов приказа ФСБ о списке данных, сбор которых теперь является угрозой национальной безопасности страны
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщила о прекращении работы с военнослужащими из-за некоторых пунктов приказа ФСБ о списке данных, сбор которых теперь является угрозой национальной безопасности страны.
Глава организации Оксана Парамонова сообщила «Ленте.ру», что речь идет о пунктах приказа, касающихся «состояния законности в вооруженных силах», социально-бытовых условий прохождения службы, морально-психологического состояния солдат, а также состояния их здоровья.
«С этим мы также работали в ежедневном режиме, принимая обращения из армии и в ряде случаев придавая их гласности с целью повлиять на улучшение ситуации», - сообщила Оксана Парамонова. Сейчас разглашение таких сведений считается угрозой национальной безопасности России.
Отдельно правозащитница отметила пункт приказа ФСБ, который касается преступлений в вооруженных силах России. Ранее организация часто помогала семьям расследовать подобные случаи, собирать доказательства, а также представляли интересы пострадавших военных в судах.
Сейчас «Солдатские матери» вынуждены прекратить вести работу, которая связана с помощью военнослужащим.