07 октября 2021, 08:17
Бывшие заключенные готовят заявления в СКР по факту пыток в саратовской больнице ФСИН
Адвокат Снежана Мунтян сообщила о подготовке новых материалов для обращения в Следственный комитет по факту издевательств над заключенными в саратовской туберкулезной больнице №1 при ФСИН России
Фото: YouTube
Адвокат Снежана Мунтян сообщила о подготовке новых материалов для обращения в Следственный комитет по факту издевательств над заключенными в саратовской туберкулезной больнице №1 при ФСИН России.
Ранее СКР уже возбудило пять уголовных дел по факту пыток заключенных на основании видеоматериалов, обнародованных правозащитным проектом «Гулагу.нет». Эти записи относятся к секретному архиву ФСБ и ФСИН, который правозащитникам передал бывший заключенный-программист.
Снежана Мунтян сообщила «Известиям», что в нее в производстве находятся заявления 14 человек, которые подвергались пыткам в туберкулезной больнице ФСИН. «И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них», - отметила адвокат.