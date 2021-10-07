В центре Гамалеи рассказали о разработке «единой» вакцины от гриппа и коронавируса
Руководитель научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о создании технологической платформы, на основе которой возможно создание единой вакцины против гриппа и коронавируса
Руководитель научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о создании технологической платформы, на основе которой возможно создание единой вакцины против гриппа и коронавируса. Испытания «объединенной» вакцины могут начаться уже в 2022 году.
Александр Гинцбург рассказал «Известиям», что в основе этой технологической платформы лежит гибридная вакцина против ротавирусов. Одновременно с этим ученые разрабатывают препарат против различных вариантов коронавируса.
Если данная технология окажется рабочей, что специалисты перейдут к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса.
Госкорпорация «Ростех» в свою очередь также сообщила о разработке вакцины, которая одновременно защищает от гриппа и коронавирусной инфекции. Аналогичные работы проводит и научный центр имени Чумакова, в котором была создана вакцина против коронавируса «КовиВак».