В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
Власти Свердловской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом анонсировали введение QR-кодов и COVID-free (зоны, свободные от коронавируса) в общественных местах
Власти Свердловской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом анонсировали введение QR-кодов и COVID-free (зоны, свободные от коронавируса) в общественных местах.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили Ura.ru, что предприятия общественного питания и досуговые организации можно будет посетить только при наличии QR-кода, который смогут получить привитые от COVID-19 граждане и переболевшие. При этом справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус приниматься не будут.
COVID-free зоны будут организованы в музеях, выставочных залах, концертных залах, санаториях, базах отдыха, фитнес-клубах, кафе и ресторанах.
Ограничения для непривитых от коронавируса граждан постепенно вводятся и в других российских регионах. Власти объясняют такие меры ростом заболеваемости и смертности от COVID-19.