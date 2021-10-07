Уровень доверия россиян к президенту и спецслужбам упал до минимального значения
Уровень доверия российских граждан к президенту упал до минимального значения с 2013 года и составил 53%. Для сравнения, в 2020 году Владимиру Путину доверяли 58% граждан, в 2019 году - 60%
Уровень доверия российских граждан к президенту упал до минимального значения с 2013 года и составил 53%. Для сравнения, в 2020 году Владимиру Путину доверяли 58% граждан, в 2019 году - 60%, в 2017 году - 75%, а в 2015 году - 80%.
Сейчас россияне доверяют президенту меньше, чем армии. Уровень доверия к военным социологи оценили в 61% (минимальный показатель с 2017 года). Спецслужба доверяют только 45% респондентов, а благотворительным организациям еще меньше - 36%, сообщает «Левада-центр» (организация признана иностранным агентом).
Доверие населения к Государственной думе снизилось до 25%, к правительству - до 33%, к политическим партиям - 17%, а к церкви - 28%. Зато средствам массовой информации россияне стали доверять больше - если в 2016 году прессе доверяли 27% граждан, то в 2021 году – 36%.