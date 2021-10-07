07 октября 2021, 02:09
Руководство НАТО высылает из Брюсселя восемь российских дипломатов из-за шпионажа
Руководство НАТО решило сократить размер российской миссии в альянсе в два раза, а также лишить аккредитации восемь дипломатов из РФ, которых подозревают в осуществлении шпионской деятельности
Фото: u-f.ru
Руководство НАТО решило сократить размер российской миссии в альянсе в два раза, а также лишить аккредитации восемь дипломатов из РФ, которых подозревают в осуществлении шпионской деятельности.
Представитель НАТО подтвердил Sky News информацию о том, что в аккредитации российским дипломатам будет отказано, и еще две дипломатические позиции будут сокращены.
Дипломаты должны будут покинут Брюссель до конца октября, а штатное число сотрудников российской миссии в Северо-Атлантическом альянсе сократится до 10 человек.
Такие действия в НАТО назвали реакцией на агрессивную политику России. при этом в альянсе подчеркнули, что остаются открытыми для диалога.