Минобороны наказало военных, которые отправили роту почетного караула на венчание представителя дома Романовых
Руководство Минобороны по итогам внутреннего расследования привлекло к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили солдат почетного караула в Исаакиевский собор на венчание представителя дома Романовых
Руководство Минобороны по итогам внутреннего расследования привлекло к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили солдат почетного караула в Исаакиевский собор на церемонию венчания потомка императорской семьи Георгия Романова.
В ходе служебной проверки выяснилось, что должностные лица Западного военного округа нарушили регламент привлечения роты к частным мероприятиям в качестве почетного караула, сообщает РИА Новости.
1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялось венчание Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Виктории Беттарини. На фотографиях с торжества журналисты заметили военнослужащих, которые во время венчания находились внутри собора, а затем приветствовали молодоженов на крыльце обнаженными саблями.