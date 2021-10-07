07 октября 2021, 01:06
В Курской области районы с низкой вакцинацией лишат дотаций на благоустройство
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил руководство районов, которые не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса, о лишении их дотаций на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году
Фото: agrovuz.ru
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил руководство районов, которые не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса, о лишении их дотаций на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году.
По словам главы региона, полностью из областных дотаций будут исключены района, где на сегодняшний день от COVID-19 привиты менее 55% граждан. Таких районов в Курской области 13 из 28, сообщает ТАСС.
При этом районы, где прививочная кампания идет нормальными темпами, получат в 2022 году дополнительные средства на благоустройство и ремонт дорог.