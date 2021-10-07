Супруга экс-чиновницы Марины Раковой арестовали по делу о фиктивном трудоустройстве
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца супруга бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Артур Стеценко подозревается в хищении 9 млн рублей
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца супруга бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Артур Стеценко подозревается в хищении 9 млн рублей.
По данным ТАСС, уголовное дело против Стеценко и Раковой было возбуждено по заявлению руководства «Фонда новых форм развития образования». Супругов подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, в 2017 году Марина Ракова, занимая пост гендиректора фонда, фиктивно трудоустроила в организацию своего мужа, который не выполнял никаких обязанностей, но исправно получал хорошую зарплату. В фонде Стеценко получил около 9 млн рублей.
Марина Ракова также подозревается в хищении 50 млн рублей из бюджета, выделенных на госконтракты в сфере образования. Своей вины она не признает.