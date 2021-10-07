Сыновья Сергея Чемезова оказались связаны с крупным подрядчиком «Ростеха»
Дети чиновника оказались связаны с частной компанией, которая получает подряды от «Ростеха». Один сын Чемезова был трудоустроен в фирму-подрядчик, а второй сын пользуется записанным на нее дорогим автомобилем
Издание The Insider (включено в реестр инагентов) опубликовало материал о бизнесе детей главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова по мотивам «Досье Пандоры», который ранее был обнародован международным консорциумом журналистов-расследователей.
Напомним, что согласно «Досье Пандоры», связанные с семьей главы «Ростеха» офшоры владеют имуществом на 22 млрд рублей, в том числе яхта и вилла в Испании.
The Insider решил выяснить источник происхождения таких средств у семьи Сергея Чемезова и выяснил, что его дети оказались связаны с частной компанией, которая получает подряды от «Ростеха». Один сын Чемезова был трудоустроен в фирму-подрядчик, а второй сын пользуется записанным на нее дорогим автомобилем. В целом же дети высокопоставленного чиновника и друга президента мало чем отличаются от других представителей российской «золотой молодежи» - ведут роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость и дорогие автомобили.
Так, Станислав Чемезов передвигается на Mercedes-AMG G 63 с госномером В777АХ199, который записан на ООО «СК «Независимая страховая группа». В этой же фирме трудится и получает зарплату его брат – Александр.
«Независимая страховая группа» является крупным получателем контрактов «Ростеха». Страховщики обслуживают «дочку» корпорации «РТ-Техсевис», Научно-исследовательский институт «Экран», АО «Вертолеты России» и т.д. компания уже получила контрактов более чем на миллиард рублей.
Официальными владельцами «Независимой страховой группы» являются бизнесмены Виталий Герасимов, Вячеслав Мазуренко и Владимир Майшев. Последний является партнером старшего сына Чемезова по ООО «Геленджикский курортный комплекс Меридиан».
Журналистам также удалось выяснить, что Станислав Чемезов весной текущего года стал владельцем сразу трех квартир общей площадью 261 кв.м. в доме №117 по Рублево-Успенскому шоссе. По этому адресу располагается клубный ЖК Level Barvikha Residence.