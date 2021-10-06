06 октября 2021, 18:41
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавирусной инфекции
Председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что сенатор скончался в одной из больниц в Краснодара. Коронавирус у него диагностировали больше двух недель назад
Фото: council.gov.ru
Член Совета Федерации от республики Адыгея Олег Селезнев скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РБК, что сенатор скончался в одной из больниц в Краснодара. Коронавирус у него диагностировали больше двух недель назад.
«Боролись, но, к сожалению, не смогли помочь. (…) Он был очень хорошим сенатором и достойным представителем Республики Адыгея в Совете Федерации», - сообщил Вячеслав Тимченко.