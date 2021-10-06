Депутатов Госдумы перед встречей с президентом придется сдать три ПЦР-теста на COVID-19
Депутатов Государственной думы восьмого созыва перед встречей с президентом Владимиром Путиным в Гостином дворе обязали три раза сдать ПЦР-тесты на коронавирус
Депутатов Государственной думы восьмого созыва перед встречей с президентом Владимиром Путиным в Гостином дворе обязали три раза сдать ПЦР-тесты на коронавирус.
Первый ПЦР-тест депутаты должны сдать 7 или 8 октября, второй 10 октября, третий — 11 октября. Само мероприятие запланировано на 12 октября.
Первый тест депутаты могут сдать самостоятельно в любой лаборатории, а последующие - строго в Госдуме. Проживающих в служебных квартирах и отелях парламентариев организованно отвезут на автобусе на тестирование, а затем доставят обратно домой, сообщает Znak.com.
Напомним, что с начала пандемии COVID-19 все без исключения участники встреч с Владимиром Путиным должны провести на карантине от 7 до 14 дней и сдать ПЦР-тест на коронавирус. Причем карантин для участников мероприятий с президентом остался в силе даже после того, как глава государства сделал прививку от коронавируса.