Мать главы Group-IB Ильи Сачкова попросила президента разобраться в деле ее сына
Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына, которого арестовали по обвинению в государственной измене
Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына, которого арестовали по обвинению в государственной измене.
В своем письме, опубликованном в Forbes, Людмила Сачкова написала, что ее сыну приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Женщина заявила, что во времена СССР сотрудники КГБ загубили множество достойнейших людей как «врагов народа», а сейчас история повторяется.
«Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно», - написала женщина и добавила, что Илья не мог навредить своей родине, так как был патриотом.
По словам матери обвиняемого, «мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего», а дело против ее сына по статье «Госизмена» неизбежно приведет к бегству умных и талантливых россиян за границу.
«Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы»», - добавила Людмила Сачкова.
Напомним, что главу Group-IB обвиняют в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и передаче им сведений, составляющих государственную тайну. Подробности дела не сообщаются, так как материалы были засекречены. При этом компания Ильи Сачкова тесно сотрудничала с российскими властями и силовыми ведомствами, поэтому обвинения в его адрес в госизмене стали для многих неожиданностью.