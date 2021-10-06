Авторитет Аслан Гагиев назвал имя заказчика убийства вице-премьера Северной Осетии. Это депутат Госдумы
Криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием, в ходе очередного судебного заседания признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году
Криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием, в ходе очередного судебного заседания признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году. При этом заказчиком убийства авторитет назвал депутата Госдумы Зураба Макиева.
«Я признаюсь в убийстве вице-премьера Северной Осетии - Алании Пагиева. Я признаюсь в этом. И заказчик этого убийства - депутат Госдумы Макиев Зураб Гайозович и подельник его, премьер-министр и сенатор, но против них ничего плохого не имею. Это их жизнь, а это ублюдок», - заявил Аслан Гагиев, слова которого приводит Mash.
Обвиняемый также сообщил суду, что называл на допросе имя заказчика убийства Казбека Пагиева, однако следователи проигнорировали его показания.
Казбек Пагиев был убит во Владикавказе 31 декабря 2008 года. Киллеры из автоматов расстреляли его автомобиль. Вместе с чиновником был убит и его водитель.