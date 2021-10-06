06 октября 2021, 15:52
В Волгоградской области вводят ограничения для непривитых граждан
С 18 октября в регионе будет ограничен доступ непривитого населения к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей
Фото: m.severpost.ru
Власти Волгоградской области планируют в ближайшее время ввести ряд ограничений для местных жителей, которые не сделали прививку от коронавируса.
Так, с 12 октября региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 введет режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 18 октября в регионе будет ограничен доступ непривитого населения к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг.
Волгоградские власти сообщили, что в регионе индекс заболеваемости коронавирусом в расчете на 100 тысяч жителей вырос за неделю с 13,9 до 14,7.
Ограничения для непривитых граждан также были введены в Калининградской области в связи с ростом заболеваемости.