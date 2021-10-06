В управлении ФСИН по Саратовской области начались увольнения после публикации видео пыток арестантов
Следственный комитет возбудил еще четыре уголовных дела по фактам истязаний и сексуального насилия над заключенными в Саратовской области после публикации видеозаписей пыток, полученных правозащитным проектом «Гулагу.нет»
Следственный комитет возбудил еще четыре уголовных дела по фактам истязаний и сексуального насилия над заключенными в Саратовской области после публикации видеозаписей пыток, полученных правозащитным проектом «Гулагу.нет».
Два уголовных дела возбуждены по факту насильственных действий сексуального характера и еще два - по факту превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия, сообщает Znak.com.
В СКР сообщили, что в рамках расследования проводится опрос осужденных, изымаются документы, назначен ряд экспертиз. Кроме того, следствие намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения.
В свою очередь РИА Новости сообщает об увольнении по отрицательным мотивам начальника туберкулезной больницы ФСИН №1 в Саратове, где были сделаны записи издевательств над арестантами, а также трех сотрудников областного управления ФСИН.
Уголовное дело по факту издевательств над заключенными после обнародования видеозаписей из секретного архива ФСИН и ФСБ также было возбуждено в Белгородской области. Общий объем архива составляет 40 Гб, а правозащитники пока опубликовали только шесть записей.