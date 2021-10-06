06 октября 2021, 14:56
«Почта России» потратит 19 млн рублей на мониторинг негативных публикаций о себе
ФГУП «Почта России» потратит 19 млн рублей на мониторинг негативных публикаций о своей работе в СМИ и соцсетях. Соответствующий заказ был опубликован на портале госзакупок
Фото: flickr.com
ФГУП «Почта России» потратит 19 млн рублей на мониторинг негативных публикаций о своей работе в СМИ и соцсетях. Соответствующий заказ был опубликован на портале госзакупок.
Во условиям госконтракта, подрядчик должен отслеживать негативные публикации о работе «Почты России», о руководителе компании Максиме Акимове, а также любые материалы о почтовой связи. Результаты мониторинга должны быть представлены в ежедневных, еженедельных и ежегодных отчетах.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что контракт получила компания «Медиа Перспектива», которая также получат подряды от «Российского экспортного центра», Ростуризма, «РЖД» и от других государственных компаний и ведомств.