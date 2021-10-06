Сбербанк сообщил об увольнении вице-президента Марины Раковой из-за уголовного дела
Пресс-служба Сбербанка сообщила об увольнении вице-президента Марины Раковой, которая проходит по уголовному делу о хищении 50 млн рублей из государственного бюджета
Пресс-служба Сбербанка сообщила об увольнении вице-президента Марины Раковой, которая проходит по уголовному делу о хищении 50 млн рублей из государственного бюджета.
В организации сообщили РИА Новости, что г-жа Ракова была уволена с 4 октября «в соответствии с действующими нормами трудового законодательства».
Напомним, что Марина Ракова до прихода в Сбербанк занимала должность заместителя главы Минпросвещения. П версии следствия, на этой должности она путем мошенничества с госконтрактами похитила 50 млн рублей из федерального бюджета.
Ранее общалось, что Марина Ракова проигнорировала вызов на допрос и пыталась скрыться. 6 октября в МВД сообщили о задержании бывшей чиновницы и теперь уже бывшего топ-менеджера Сбербанка. По другим данным, Ракова явилась к следователям добровольно.