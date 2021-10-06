06 октября 2021, 13:51
В России за сутки от коронавируса скончались 929 человек. Это рекордный показатель
В России в очередной раз побит рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки от осложнений скончались 929 человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии
Фото: 360tv.ru
В России в очередной раз побит рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки от осложнений скончались 929 человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
За минувшие сутки в России было выявлено 25 133 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве суточный прирост заболевших составил 3589 человек, в Петербурге – 2187, в Московской области – 1410. Заболеваемость коронавирусом растет и в большинстве других российских регионах.
Российские власти объясняют всплеск заболеваемости сезонным фактором и нежеланием многих граждан делать прививку против COVID-19.