Нобелевскую премию по химии вручили за разработку органических катализаторов
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан. Экспертный комитет отметил их работу в области развития асимметрического органокатализа
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан. Экспертный комитет отметил их работу в области развития асимметрического органокатализа.
Еще в начале нулевых годов Лист и Макмиллан разработали новый тип катализа посредством небольших органических молекул. До этого было известно только о двух видах катализаторов - металлов и ферментов.
Органические катализаторы отличаются тем, что имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут присоединяться более активные химические группы. Также они содержат такие элементы, как кислород, азот, сера или фосфор, что делает их безвредными для окружающей среды и дешевыми в производстве.
В 2020 году Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов редактирование генома.