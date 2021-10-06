СКР по Белгородской области возбудил дело по факту издевательств над заключенными
Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении сотрудников исправительной колонии №4
Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении сотрудников исправительной колонии №4. Основанием для возбуждения дела стали видеозаписи издевательств над заключенными, которые обнародовали правозащитники проекта «Гулагу.нет».
Издание «Фонарь» сообщает, что запись издевательств над арестантами была сделана в ИК-4 в Алексеевке в 2015 году.
Напомним, что с 5 октября «Гулагу.нет» начал публиковать на своем канале в YouTube записи из секретного видеоархива пыток заключенных, который принадлежит ФСБ и ФСИН. Архив правозащитникам передал бывший заключенный-программист.
Днем ранее СКР по Саратовской области возбудил дело по факту изнасилований заключенных в местной туберкулезной больнице при ФСИН. Кроме того, после публикации видеодоказательств пыток руководитель саратовского управления ФСИН Алексей Федотов написал рапорт об отставке.